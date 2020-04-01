بعد أيام من تأكد إصابته.. وفاة مسؤول حكومي في صربيا بـ"كورونا"

بلجراد- (د ب أ):

أعلنت الحكومة الصربية، الأربعاء، وفاة وزير الدولة بوزارة حماية البيئة في البلاد، برانيسلاف بلازيتش جراء إصابته بفيروس كورونا المُستجد، حسبما أفادت صحيفة "بليتش" المحلية.

كان بلازيتش زار بلدته كيكيندا، وهي واحدة من بؤر تفشي كورونا، في منتصف مارس الماضي.

وأكدت الحكومة الصربية في 25 مارس إصابته بالفيروس بعد أن تم نقله إلى المستشفى وتظهر عليه أعراض إصابة شديدة بـ"كورونا".

وكان بلازيتش عضوا بارزا في ط الحزب التقدمى " المحافظ للرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش .