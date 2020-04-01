محكمة جزائرية تقضي بالسجن 15 عاما بحق مدير الشرطة الأسبق

الجزائر - (د ب أ):

أصدرت محكمة جزائرية اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 15 عام بحق عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني (جهاز الشرطة) بتهمة الفساد والاثراء غير المشروع هو وأفراد من عائلته.

وقررت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية تغريم هامل 80 ألف دولار، كما عاقبت زوجته بسنتين سجنا نافذة و10 الاف دولار .

وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات سجنا نافذة وغرامة 60 ألف دولار ضد نجله الأكبر أميار، وثماني سنوات سجنا نافذة و50 ألف دولار غرامة بحق ابنه شفيق، وسبع سنوات سجنا نافذة وغرامة بـ50 ألف دولار ضد ابنه مراد وحكم على ابنته شاهيناز بـسبع سنوات سجنا نافذة و50 ألف دولار كغرامة.

وجرى تغريم شركات أبناء عبد الغني هامل وأبنائه320 ألف دولار.

وعاقبت المحكمة خمسة مسؤولين سابقين تورطوا في القضية بالسجن النافذ بين 5 و3 سنوات وغرامات مالية بين 5 آلاف و10 آلاف دولار.