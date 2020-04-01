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الهند ترسل معدات طبية لصربيا لمساعدتها في التعامل مع كورونا

01:53 م الأربعاء 01 أبريل 2020
الهند ترسل معدات طبية لصربيا لمساعدتها في التعامل مع كورونا

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي

نيودلهي - (د ب أ):

على الرغم من نقص المعدات الطبية لدى الهند، قامت بتوريد 90 طنا من المعدات الطبية لصربيا لمواجهة فيروس كورونا، مما أثار انتقادات داخل نيودلهي.

وظهرت هذه القضية بعد تغريدة من القسم الصربي بالبرنامج الانمائي للأمم المتحدة الخاص بدعم للدول المتضررة من الفيروس.

جاء في التغريدة" الشحنة الثانية على متن طائرة بوينج 747 وعلى متنها 90 طنا من المعدات الطبية وصلت من الهند إلى بلجراد اليوم".

وذكرت وسائل إعلام اليوم الأربعاء أن الشحنة تشمل 50 طنا من القفازات الطبية وأقنعة الوجه، التي يحتاجها العاملون في المجال الطبي في الهند بشدة.

ونفى متحدث باسم وزارة الصحة معرفته بالأمر ورفض التعليق.

وأثارت هذه المسألة انتقادات من الهنود والساسة المعارضين.

وقال زعيم المعارضة الهندي مانيش تيواري في تغريدة" في الوقت الذي يكافح فيه العاملون في المجال الصحي من أجل الحصول على المعدات الطبية، نحن نصدر لصريبا.... هل نحن مجانين؟ هذا عمل إجرامي".

ويشار إلى أن عدد حالات الإصابة في الهند ارتفعت خلال الأيام الماضية، لتصل إلى 1637 حالة، وتشمل 38 حالة وفاة.

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