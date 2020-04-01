طالبان تجري مفاوضات مع الحكومة الأفغانية للمرة الأولى منذ 2001

كابول - (د ب أ):

وصل وفد من حركة طالبان مكون من ثلاثة أعضاء إلى كابول اليوم الأربعاء، في أول زيارة رسمية على ما يبدو للجماعة المسلحة إلى العاصمة الأفغانية، منذ الإطاحة بنظام طالبان في عام 2001.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جاويد فيصل في تغريدة له على موقع (تويتر) إن الحكومة استضافت الفريق وأجرى الجانبان مفاوضات "مباشرة" حول قضية تبادل السجناء الرئيسية المثيرة للجدل.

وأضاف أن لجنة الصليب الأحمر الدولية شاركت كمراقب، خلال المفاوضات بشأن السجناء، وهي قضية أجلت مفاوضات السلام بين الطرفين المتصارعين.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد إن الوفد أجرى مفاوضات فنية مع مسؤولي الحكومة.

وكانت الحكومة قد أعلنت أمس الأول الاثنين أنها لن تطلق سراح مئة سجين من طالبان كما كان مقررا أمس الثلاثاء، حيث أن هناك حاجة لإجراء مزيد من المباحثات.

وأشارت طالبان والحكومة الأفغانية مؤخرا أنهما يقتربان من التوصل لاتفاق بخصوص إطلاق سراح السجناء، الذي شكل جزءا من اتفاق بين أمريكا وطالبان في فبراير الماضي.

وطبقا لذلك الاتفاق، يتعين إطلاق سراح خمسة آلاف سجين من طالبان قبل مفاوضات أفغانية- أفغانية، كان من المقرر أن تبدأ في العاشر من مارس الماضي، لكنها جرى تأجيلها.