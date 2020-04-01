بابا الفاتيكان يصلي من أجل الإعلاميين

مدينة الفاتيكان - (د ب أ):

في عظته اليومية خلال القداس الصباحي، اليوم الأربعاء، في كابلة بيت القديسة مارتا في الفاتيكان، قال البابا فرنسيس إن فكره يتجه بشكل خاص نحو العاملين مجال الإعلام، طالبا منهم أن يساعدوا الأشخاص على تحمل فترة العزلة التي نعيشها اليوم بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقلت إذاعة الفاتيكان عن البابا القول: "أود أن نصلي اليوم من أجل جميع العاملين في الإعلام، الذين يعملون من أجل التواصل ... كي لا يكون الناس في عزلة شديدة، يعملون من أجل تربية الأطفال، من أجل مساعدة الناس على تحمل زمن العزلة والإغلاق هذا".

يشار إلى أنه في ظل تفشي فيروس كورونا، لم تعد الفعاليات البابوية الاعتيادية مثل صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد والمقابلة البابوية العامة يوم الأربعاء مفتوحة للجمهور في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، وبدلا من ذلك يتم بثها عبر الانترنت.