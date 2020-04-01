إيران تسجل 138 حالة وفاة و2987 إصابة جديدة
طهران - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 3036 حالة، بعد تسجيل 138 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات ارتفع 47 ألفا و 593 حالة بعد تسجيل 2987 حالة إصابة جديدة.
وكشف أن 3871 من المصابين في حالة حرجة.
كما أعلن أن 15 ألفا و473 من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).
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