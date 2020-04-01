ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا إلى أكثر من 67 ألف

برلين - (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى قبل ظهر اليوم الأربعاء، إلى 67150 حالة، بحسب التحليل الذي أجرته وكالة الأنباء الألمانية، استنادا إلى الحالات المسجلة في الولايات الألمانية.

وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات (15505إصابات) و191 حالة وفاة، تلتها ولاية شمال الراين-ويستفاليا بـ15251 إصابة و148 حالة وفاة.

وبالنسبة لمعدل الإصابة قياسا لكل مئة ألف نسمة، سجلت ولاية هامبورج أعلى معدل، والذي بلغ 124.4إصابة، بينما بلغ متوسط هذا المعدل على مستوى ألمانيا 80.8 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في ألمانيا إلى 701 حالة.

كما توفى عدد من الألمان جراء الفيروس في الخارج، من بينهم اثنان في مصر، وواحد في قبرص، وآخر في كريت.

ومثلما هو الحال في دول أخرى، يتوقع الخبراء أن يكون هناك عدد كبير من حالات الإصابة غير المسجلة في ألمانيا.