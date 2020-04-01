ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 317 حالة

الكويت - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاربعاء، تسجيل 28 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 317 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن 14 إصابة دخلت العناية المركزة منها أربع حالات حرجة.

وأوضح أن 237 إصابة تتلقى الرعاية الطبية والصحية في أحد مستشفيات وزارة الصحة ، مشيرا إلى أن 911 حالة خرجت من الحجر الصحي.

وأعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق اليوم شفاء سبع حالات جديدة مصابة بالفيروس ليصل مجموع المتعافين إلى 80 حالة.