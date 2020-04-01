اعتقال 20 شخصا إثر احتجاجات للسكان الجياع فى حى فقير بالفلبين

مانيلا - (د ب أ):

خرج سكان حي فقير بالعاصمة الفلبينية مانيلا في احتجاج اليوم الأربعاء، للمطالبة بمواد الإغاثة، وسط إغلاق وطنى لمدة شهر لمواجهة تفشي فيروس كورونا ترك العديد منهم بدون عمل، ما دفع الشرطة إلى فض التجمع واعتقال 20 شخصا من المحتجين.

وتجمع سكان منطقة سان روكي في مدينة كويزون بضواحي مانيلا على طول طريق رئيسي بالقرب من منازلهم المقامة من قطع الأخشاب والصفيح، قائلين إنهم لم يحصلوا على أي عبوات غذائية ولا غيرها من إمدادات الإغاثة منذ بدء الإغلاق قبل أكثر من أسبوعين.

وحث رجال الأمن المحلي والشرطة السكان على العودة إلى منازلهم، ولكنهم رفضوا، وفقا لتقرير للشرطة.

ونجحت الشرطة فى فض الاحتجاج وألقت القبض على 20 شخصا من المشاركين فيه، وفقا للتقرير.

وقالت جوسي لوبيز 47 عاما، التي قادت مجموعة السكان، إنهم اضطروا لتنظيم الاحتجاج لأن أفراد أسرهم يعانون من الجوع.

وأضافت قبل القبض عليها بالقول: "نحن هنا لطلب المساعدة بسبب الجوع ... لم نتلق الطعام أو الأرز أو البقالة أو النقود. ليس لدينا عمل. لمن نلجأ".

وأدانت مجموعات الناشطين الاعتقالات، وحثت الحكومة على تسريع المساعدة النقدية التي وعدت بها في إطار برنامج حماية اجتماعية بقيمة 200 مليار بيزو (4 مليارات دولار) لمساعدة الأسر الفقيرة وهؤلاء الذين فقدوا عملهم بسبب الإغلاق.