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ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان إلى 2039

10:38 ص الأربعاء 01 أبريل 2020
ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان إلى 2039

فيروس كورونا

كراتشي - (د ب أ):

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان إلى 2039، صباح اليوم الأربعاء، بعد تأكيد إصابات جديدة في البلاد، طبقا لما ذكرته شبكة "جيو.نيوز" التلفزيونية الباكستانية اليوم.

وقال لياقات بالوش، الزعيم البارز في الجماعة الإسلامية صباح اليوم الأربعاء إن الإغلاق الكامل في مختلف مناطق باكستان لاحتواء انتشار فيروس كورونا، يزيد من الصعوبات التي يواجهها المواطنون.

وتابع بالوش، أثناء توزيعه حصصا تموينة على مواطنين متضررين من الإغلاق الكامل "رئيس الوزراء، عمران خان أحيانا يقول انه سيكون هناك إغلاق كامل في مختلف أنحاء البلاد وأحيانا يقول إنه لن يكون هناك إغلاق كامل في مختلف أنحاء البلاد، وسط أزمة الفيروس"

وأضاف أن "الإغلاق الكامل أضر بالفعل بحياة الرجل العادي في باكستان ويزيد من المشكلات التي يواجهها المواطنون على نطاق واسع.

ومن جهة أخرى، رفضت المحكمة العليا في إسلام آباد اليوم التماسا، يطالب بعودة الحجاج الباكستانيين، العالقين عبر الحدود في إيران، وسط أزمة فيروس كورونا، التي تجتاح المنطقة والعالم.

فيروس كورونا باكستان كراتشي

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