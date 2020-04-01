سلطنة عمان تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا
10:11 ص الأربعاء 01 أبريل 2020
مسقط (أ ش أ)
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، وفاة مواطن عماني مصاب بفيروس كورونا (كوفيد -19) يبلغ من العمر 72 عاما.
وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن هذه الوفاة تعد الأولي في السلطنة منذ انتشار الوباء.
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