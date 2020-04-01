سلطنة عمان تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

مسقط (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، وفاة مواطن عماني مصاب بفيروس كورونا (كوفيد -19) يبلغ من العمر 72 عاما.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن هذه الوفاة تعد الأولي في السلطنة منذ انتشار الوباء.