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سلطنة عمان تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

10:11 ص الأربعاء 01 أبريل 2020
سلطنة عمان تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

وزارة الصحة العمانية

مسقط (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، وفاة مواطن عماني مصاب بفيروس كورونا (كوفيد -19) يبلغ من العمر 72 عاما.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن هذه الوفاة تعد الأولي في السلطنة منذ انتشار الوباء.

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