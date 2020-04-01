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ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أفغانستان إلى 196

09:07 ص الأربعاء 01 أبريل 2020
ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أفغانستان إلى 196

ارشيفية

كابول - (د ب أ):
ذكرت وزارة الصحة العامة الأفغانية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفغانستان وصل إلى 196، طبقا لوكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة أنه في الساعات الـ24 الماضية، كانت هناك 22 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، 12 في إقليم هيرات وست حالات في كابول وحالة واحدة في إقليم غزني وأخرى في إقليم باغلان وأخرى في إقليم باكتيكا.

وكان وزير الصحة الأفغاني، فيروز الدين فيروز قد أعلن ، خلال مراسم افتتاح مركز اختبار لمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا في كابول أمس الأول الاثنين أن قدرة المنشآت الصحية في البلاد ستزيد إلى ألف اختبار يوميا، بحلول نهاية هذا الأسبوع.

يذكر أن المركز كان يتم استخدامه للصحة الحيوانية سابقا، لكن سيتم تشغيله الآن تحت قيادة وزارة الصحة العامة وسيكون لديه قدرة لإجراء مئة اختبار خلال 24 ساعة.

أفغانستان فيروس كورونا وزارة الصحة العامة الأفغانية الحجر الصحي

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