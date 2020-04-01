الصين: 7 وفيات و36 إصابة جديدة بكورونا بينها 35 وافدة

بكين (أ ش أ)

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء تسجيل 7 حالات وفاة و36 إصابة جديدة بفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) بينها 35 وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3315 وفاة و81733 إصابة حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالات الوفاة المسجلة جاءت بواقع 6 في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين وحالة واحدة في شنجهاي، وأن الإصابات الوافدة رفعت إجمالي الحالات الوافدة إلى 806 حالة، فيما تم تسجيل حالة إصابة محلية واحدة في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد، كما تم أمس تسجيل 130 حالة مصابة دون أن تظهر عليها أعراض المرض وتخضع جميعها للملاحظة الطبية.

وأضافت أنه تم أمس تسجيل 26 حالة جديدة مشتبه في إصابتها بالفيروس جميعها وافدة من الخارج، فيما خرج 186 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء في اليوم نفسه ما رفع إجمالي المتعافين إلى 76238 شخصا.

وبحلول نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 714 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و41 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و322 حالات في تايوان بما فيها 5 حالات وفاة، فيما خرج 128 مريضا في هونج كونج و10 في ماكاو و39 في تايوان من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين قررت أمس بدء تسجيل حالات الإصابة بالمرض ممن لا تظهر عليهم أية أعراض، حيث أعلنت خضوع 1541 مريضا لم تظهر عليهم أعراض للملاحظة الطبية في الصين بينهم 205 حالات وافدة.

وأوضحت اللجنة أن دراسة سابقة أظهرت أن الحمل الفيروسي في عينات المرضى المصابين دون ظهور أعراض لا يختلف كثيرا عما كان عليه في الحالات المؤكدة، محذرة من أن الأفراد المصابين بكوفيد-19 دون أعراض قد يؤدون إلى انتشار المرض بشكل أكبر، فيما يعتقد بعض الخبراء أن العدوى دون أعراض قد تكون أقل عدوائية، إذ لا يحدث سعال وعطس.

من ناحية أخرى، غادر 7022 عاملا طبيا ينتمون إلى 66 فريق مساعدة طبية مقاطعة هوبي بوسط الصين أمس، بعد أن انخفضت حدة تفشي المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في المقاطعة الأكثر تضررا.

وتعد هذه أكبر دفعة من العمال الطبيين المغادرين منذ أن بدأت فرق المساعدة الطبية في المغادرة يوم 17 مارس.