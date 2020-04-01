الكويت: شفاء 7 حالات جديدة من "كورونا"

الكويت (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 7 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 80 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح – في بيان صحفي اليوم الأربعاء- إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الثماني من الفيروس كورونا.

وأضاف الوزير أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.