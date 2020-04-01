أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الكويت: شفاء 7 حالات جديدة من "كورونا"

08:59 ص الأربعاء 01 أبريل 2020
الكويت: شفاء 7 حالات جديدة من "كورونا"

أرشيفية

الكويت (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 7 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 80 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح – في بيان صحفي اليوم الأربعاء- إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الثماني من الفيروس كورونا.

وأضاف الوزير أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

هذا المحتوى من

الكويت فيروس كورونا حالات شفاء

الخبر التالى:

الصين: 7 وفيات و36 إصابة جديدة بكورونا بينها 35 وافدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 710

    عدد المصابين

  • 157

    عدد المتعافين

  • 46

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 837211

    عدد المصابين

  • 176058

    عدد المتعافين

  • 41250

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان