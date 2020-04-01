رئيس البرازيل يغير موقفه: كورونا" بأحد أكبر التحديات التي يواجهها جيلنا"

ريو دي جانيرو (د ب ا)

وصف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو فيروس كورونا " بأحد أكبر التحديات التي يواجهها جيلنا" مما يمثل تغيرا في موقفه بعد أسبوع من تقليله من مدى خطورة تهديد الفيروس وانتقاده للقيود المفروضة على الحياة العامة.

وقال بولسونارو في خطاب متلفز في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، ويعد الرابع له منذ بدء الأزمة " الفيروس يمثل حقيقة واقعة. نحن نواجه أكبر التحديات في جيلنا".

وأضاف أنه قلق بشأن إنقاذ حياة المواطنين والحفاظ على الوظائف، مضيفا أنه لا يجب أن تكون لإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الفيروس أسوأ من الفيروس نفسه.

وتساءل بولسونارو " ماذا سوف يحل بالبائعين المتجولين وغيرهم ممن يعملون فى الخدمة في المنازل، الذين أتعامل معهم خلال حياتي العامة؟".



ويشار إلى أن أكثر من 40% من البرازيليين يعتمدون على العمل غير الرسمي، وليس لديهم أي مدخرات يمكنهم الاعتماد عليها.

وأشار بولسونارو إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالفعل، وشملت تجميد أسعار الأدوية لمدة 60 يوما.