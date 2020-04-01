ترامب: تحدثت مع الرئيس الروسي وولي العهد السعودي بشأن أسعار النفط

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإجراءات السعودية والروسية التي وصفها بـ"المشددة" في مواجهة تفشي وباء كوروئا.

وأشار ترامب، خلال مؤتمر خلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، المنعقد في البيت الأبيض، إلى أنه تحدث مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشأن أسعار النفط، مولحًا إلى أنه سيتدخل في الوقت المناسب إذا تطلب الأمر.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن روسيا والسعودية يجريان مباحثات بشأن أسعار النفط، موضحًا أن الأسعار الحالية للنفط لا تتناسب إلا مع خمسينات القرن الماضي،

وتسبب خسائر كبيرة بالقطاع وللعاملين به.