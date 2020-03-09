تقرير: كوريا الشمالية أطلقت على الأقل مقذوفا واحدا غير محدد
03:00 ص الإثنين 09 مارس 2020
سول - (د ب ا):
أطلقت كوريا الشمالية على الأقل مقذوفا واحدا غير محدد، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الاثنين نقلا عن هيئة الاركان المشتركة.
ولم يتضح على الفور موقع الإطلاق، وعدد المقذوفات التي تم إطلاقها ومكان سقوطها.
يأتي ذلك بعد أسبوع من إطلاق بيونج يانج صاروخين، وصفتهما اليابان بأنهما صاروخين باليستيين، في البحر.
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