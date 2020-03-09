أكثر الكلمات إنتشاراً

اليوم العالمي للمرأة فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة الطقس تعليق العمرة محمد رمضان

بينهم مصر.. السعودية تمنع مواطني 9 دول من الدخول إلى أراضيها

12:32 ص الإثنين 09 مارس 2020
بينهم مصر.. السعودية تمنع مواطني 9 دول من الدخول إلى أراضيها

مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة

وكالات

أتخذت المملكة العربية السعودية، قرارًا منع دخول مؤقت لمواطني عددًا من الدول، إلى أراضيها، ومنهم الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين على المنافذ الجوية فقط، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره.

وتابع، أنه انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من (الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق)، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال ال 14 يومًا السابقة لقدومه.

كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة.

واستثنى المصدر من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

وأضاف المصدر أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية.

السعودية فيروس كورونا منع السفر مصر
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان