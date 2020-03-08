العربية: إطلاق نار في مسجد بالعاصمة الفرنسية
11:19 م الأحد 08 مارس 2020
وكالات:
أفادت فضائية "العربية"، بإطلاق نار داخل مسجد بالعاصمة الفرنسية باريس، ما أدى إلى إصابة شخص.
وأكدت الفضائية السعودية، فرار منفذ عملية إطلاق النار. ولم تتضح بعد حالة المصاب في الحادث، أو دوافعه.
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