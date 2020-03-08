زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جزيرة كيوشو اليابانية

طوكيو - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، جزيرة كيوشو اليابانية، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال كان على عمق 60 كيلومترا تحت سطح الأرض وعند التقاء خط عرض 34ر33 درجة شمالا وخط طول 83ر131 درجة شرقا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.