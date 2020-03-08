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بوتين: روسيا في حاجة لتحديد عدد فترات الرئاسة

10:46 م الأحد 08 مارس 2020
بوتين: روسيا في حاجة لتحديد عدد فترات الرئاسة

الرئيس الروسي فلاديمير بويتين

موسكو - (أ ش أ):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بويتين، اليوم الأحد، إن تحديد عدد فترات الرئاسة يعتبر الخيار الأكثر تفضيلًا لصالح روسيا لضمان تداول السلطة.

جاءت تعليقات الرئيس الروسي خلال حوار لمشروع وثائقي تحت مسمى "بعد التحليق فوق الهاوية"، وتم عرض مقتطفات من الحوار عبر القناة الأولى للتلفزيون الروسي.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن بوتين قال "إننا ندرس اليوم إجراء تعديلات على الدستور، وتم تقديم العديد من المُقترحات المتنوعة، من بينها مقترح بإلغاء عدد الفترات الرئاسية، التي يمكن انتخابها للرئيس الواحد".

وتابع "بالنسبة لرأيي، فإنه من الأفضل أن يكون هناك عدد فترات محدود لانتخاب الرئيس من أجل ضمان تداول السلطة، وهذا مهم جدا بالنسبة لدولة مثل دولتنا".

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فلاديمير بوتين فترات الرئاسة

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