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إعلان حالة الطوارىء بولاية أمريكية ثانية بسبب كورونا

09:31 م الأحد 08 مارس 2020
إعلان حالة الطوارىء بولاية أمريكية ثانية بسبب كورونا

إعلان حالة الطوارىء بولاية أمريكية ثانية بسبب كورو

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت كيت براون حاكم ولاية أوريجون الأمريكية اليوم الأحد، حالة الطوارىء بعد اكتشاف 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) داخل الولاية .

وذكرت شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية، براون أكدت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولاية وصل حتى الآن إلى 14 حالة ، مشيرة إلى أن حالة الطوارىء ستظل سارية لمدة 60 يوما مع إمكانية تمديدها عند الضرورة إلى أن يتم احتواء هذا الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن إعلان حالة الطوارىء يسمح للسلطات المحلية في أوريجون باللجوء إلى موارد الطوارىء مع إمكانية طلب مساعدات فيدرالية.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا الطوارئ ولاية أوريجون كيت براون

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