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سوريا تغلق حدودها وتوقف الزيارات مع العراق والأردن بسبب كورونا

09:14 م الأحد 08 مارس 2020
سوريا تغلق حدودها وتوقف الزيارات مع العراق والأردن بسبب كورونا

مواطن يرتدي كمامة للوقاية من فيروس كورونا

دمشق - ( د ب أ )

أغلقت الحكومة السورية، حدودها وأوقفت الرحلات والزيارات مع العراق والأردن لمدة شهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء السوري اليوم الأحد.

وقال البيان" متابعة للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في جميع المنافذ والمعابر بخصوص فيروس كورونا، قرر مجلس الوزراء تعليق الزيارات والرحلات مع دول الجوار (العراق والأردن) أفراداً ومجموعات بما فيها السياحة الدينية لمدة شهر والدول التي أعلنت حالة الوباء لمدة شهرين وإجراء الحجر الصحي الاحترازي لمدة 14 يوماً للقادمين من هذه الدول للتأكد من سلامتهم"..

كانت وزارة الصحة السورية اعلنت أول أمس خلو البلاد من اي اصابة بفيروس كورونا .

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