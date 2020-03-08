ميركل تجتمع بقيادات تحالفها قبل مشاورات الحكومة حول تداعيات كورونا



برلين - (د ب أ)

عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اجتماعًا مع قيادات تحالفها المسيحي (حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي) استعدادًا، للمشاورات التي سيجريها الائتلاف الحاكم فى وقت لاحق من مساء اليوم، حول عدة قضايا من بينها الإجراءات الخاصة بمكافحة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

يُذْكَر أن الائتلاف الألماني الحاكم سيبحث كيفية مساعدة الشركات الألمانية في أزمة انتشار الفيروس المستجد، ومن الإجراءات المحتمل تطبيقها توسيع نطاق القواعد الخاصة بتقليص ساعات الدوام وإلغاء جزئي لضريبة التضامن.

كما يجري النقاش أيضا حول تقديم قروض قصيرة الأجل لمساعدة الشركات ماليا على المدى القصير، وكذلك تقديم ضمانات أو تأجيل تحصيل الضرائب.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، جدد مطالبته بضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية.

كما تتطرق المشاورات داخل الائتلاف الحاكم إلى الوضع عند الحدود اليونانية مع تركيا التي توجه صوبها آلاف المهاجرين واللاجئين بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل نحو أسبوع فتح حدود بلاده أمام المهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا.