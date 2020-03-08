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تعليق الدراسة في جميع أنحاء السعودية بدءًا من الغد

08:32 م الأحد 08 مارس 2020
تعليق الدراسة في جميع أنحاء السعودية بدءًا من الغد

وزارة التربية و التعليم السعودية

وكالات:

أعلنت السلطات السعودية، تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العالي في المملكة اعتبارًا من الغد، وحتى إشعار آخر، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

دعت المملكة العربية السعودية، كل العائدين من مصر ولبنان وإيطاليا، لعزل أنفسهم منزليا لأسبوعين من تاريخ عودتهم، خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

أعلنت وزارة التعليم السعودية، تعليق الدراسة في مدينة القطيف شرقي المملكة لمدة أسبوعين، خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعادت السلطات السعودية فتح الكعبة والمسجد النبوي بعد إغلاق مؤقت هو الأول من نوعه في تاريخ أقدس المواقع الدينية عند المسلمين.

وكان القرار قد اتخذ بشكل "احترازي" للقيام بأعمال التنظيف والتعقيم.

تعليق الدراسة السعودية فيروس كورونا

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