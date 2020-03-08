وكالة الأنباء السودانية: البرهان يجرى اتصالاً هاتفيًا بالرئيس السيسي

(وكالات):

قالت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أجرى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت الوكالة السودانية أن البرهان والسيسي تبادلا خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر حول مُجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس مجلس السيادة خلال الاتصال الهاتفي، متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيداً بمواقف مصر ودعمها غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته لنجاح الفترة الانتقالية، وبالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين.

من جانبه أكد الرئيس السيسي موقف مصر الاستراتيجي الداعم لأمن واستقرار السودان، وحرصها على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المشترك، وذلك في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، بحسب الوكالة السودانية.

وشدد الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور المكثف خلال الفترة المقبلة بشأن كافة الملفات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.