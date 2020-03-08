أكثر الكلمات إنتشاراً

اليوم العالمي للمرأة فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة الطقس تعليق العمرة محمد رمضان

وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره الكويتي تنسيق الجهود لمواجهة كورونا

05:39 م الأحد 08 مارس 2020
وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره الكويتي تنسيق الجهود لمواجهة كورونا

وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم

بغداد - أ ش أ

بحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، خلال اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، عددًا من القضايا على المستوى المحلي.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الأحد، أن الجانبين ناقشا عددًا من القضايا على المستوى المحلي وعلى رأسها تنسيق الجهود بين البلدين في مواجهة فيروس كورونا، وأهم المستجدات على المستوى الإقليمي التي تهم البلدين.

من جهته.. نقل وزير الخارجية الكويتي توجيهات أمير الكويت بأهمية استمرار التواصل مع العراق، والاستعداد لتقديم الدعم الكامل، مع تمنيات دولة الكويت حكومة وشعبًا بالسلامة للعراق وشعبه.

هذا المحتوى من

محمد علي الحكيم الخارجية العراقية الخارجية الكويتية فيروس كورونا

الخبر التالى:

ترامب: واشنطن لديها خطة للتصدي لفيروس كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الصحة": وفاة أول حالة مصابة بـ"كورونا" المستجد لمُسن ألماني الجنسية