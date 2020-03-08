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٣ قرارات لـ"الأعلى للإعلام" بشأن توفيق الأوضاع وتراخيص الوسائل الإعلامية

04:46 م الأحد 08 مارس 2020
٣ قرارات لـ"الأعلى للإعلام" بشأن توفيق الأوضاع وتراخيص الوسائل الإعلامية

مكرم محمد أحمد

كتب- مصطفى علي:

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد اجتماعا ظهر اليوم ناقش خلاله الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 180، وكيفية توفيق أوضاع القنوات بحضور أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة شركة نايل سات وزير الإعلام الأسبق وأعضاء المجلس.

كما أقر المجلس اللوائح والإخطارات الخاصة بالصحف ووسائل الإعلام تمهيداً لإصدار لائحة التراخيص بعد استكمال قواعد التراخيص الخاصة بالمواقع الإلكترونية في الجلسة القادمة.

كما وافق المجلس على نقل عدد من العاملين بالمجلس إلى وزارة الدولة للإعلام استجابة لقرار رئيس الوزراء الذي وصل المجلس أمس.

مكرم محمد أحمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تراخيص الوسائل الإعلامية

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