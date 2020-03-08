ملك الأردن يتسلّم رسالة من السيسي بشأن سد النهضة

كتبت – إيمان محمود:

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، وقوف الأردن مع مصر في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي، مشددًا على موقف المملكة الداعم لمصر في ملف سد النهضة.

جاء ذلك خلال زيارة لوزير الخارجية سامح شكري، للعاصمة الأردنية، عمّان، صباح اليوم الأحد، وذلك في مُستهل جولة عربية بدأها بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء مع العاهل الأردني بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتسليم العاهل الأردني رسالة من الرئيس بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة، والموقف الحالي في هذا الصدد.

وأعرب شكري عن تقدير مصر لموقف المملكة الأردنية خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عُقد في الرابع من مارس الجاري، بشأن سد النهضة الإثيوبي، ودعم المملكة لصدور القرار العربي الخاص بالتضامن مع موقف مصر حول سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف حافظ، أن اللقاء تضمّن التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين على أعلى مستوى، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة والأخوية بين مصر والأردن، حيث طلب الملك نقل تحياته إلى الرئيس السيسي.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومُجمل الأوضاع في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أكدت وكالة "بترا" الأردنية الرسمية، أن تم التأكيد، خلال اللقاء، على دوام التنسيق والتشاور بين الأردن ومصر إزاء مختلف القضايا، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية.

وقالت الوكالة الأردنية، إنه جرى بحث مجمل التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة دعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.

وأضافت بترا، أن اللقاء تناول الأزمات في المنطقة وضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حلول سياسية لها، تعيد الأمن الاستقرار لشعوبها.

حضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، ومستشار الملك الأردني للاتصال والتنسيق، والسفير المصري في الأردن، والوفد المرافق لوزير الخارجية سامح شكري.