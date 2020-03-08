رئيس وزراء السودان: الولايات المتحدة شريك استراتيجي لتجاوز تحديات المرحلة

الخرطوم - أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر شريكا استراتيجيا فى العمل مع السودان لتجاوز تحديات المرحلة.

والتقى حمدوك اليوم الأحد مع مارشال بلينغسلا مساعد وزير الخزانة الأمريكي المختص بالإرهاب، والوفد المرافق له، بحضور وزير شئون مجلس الوزراء السفيرعمر بشير مانيس، ووزير الدولة بوزارة الخارجية الدكتور عمر قمر الدين.

وأكد رئيس الوزراء السوداني حرص حكومة الفترة الانتقالية على تحقيق السلام الشامل والعادل وتحسين الوضع الاقتصادي، معربا عن فخره بالنموذج السوداني الذي يقوم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين للخروج بالسودان إلى بر الأمان ووضع لبنات أساسية لبناء نظام ديمقراطي قوي.

وتناول اللقاء، حسب بيان لمجلس الوزراء السوداني، الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مساندة ومساعدة الحكومة الانتقالية لتنفيذ أولوياتها وبرامجها، خاصة في مجالي الاقتصاد والسلام.

من جانبه، عبر وفد وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب عن سعادته بزيارة للسودان، موضحا أن القيود المالية والاقتصادية تم رفعها عن السودان.

وأكد الوفد أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب "مسألة وقت"، لافتا إلى وجود لجان في أمريكا تعمل في هذا الشأن.