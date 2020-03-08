بسبب كورونا.. إغلاق دور العبادة والأماكن الأثرية في بيت لحم

(وكالات):

قرر محافظ مدينة بيت لحم الفلسطينية كامل حميد، اليوم الأحد، إغلاق جميع المساجد، والكنائس، والأديرة، والمواقع الأثرية، والمتنزهات العامة، وصالات الأفراح، ومنع التجمعات، في جميع انحاء المحافظة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وفي ضوء ارتفاع اعداد الخاضعين للحجر المنزلي إلى 2000 حالة.

وكان وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب أعلن، الأحد، إغلاق كافة مساجد محافظة بيت لحم، على أن تكون مواعيد الصلاة من خلال شبكة الأذان الموحد.

وأوضح أبو الرب في بيان له، أن القرار جاء بالتنسيق مع المحافظة، داعيا الجميع إلى الالتزام بالقرار لما فيه مصلحة للمواطنين.