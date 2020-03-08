الخطوط المغربية تعلق رحلاتها بشكل مؤقت إلى ميلانو والبندقية بسبب كورونا
03:49 م الأحد 08 مارس 2020
الرباط - أ ش أ
أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق رحلاتها إلى مدينتي ميلانو والبندقية بشكل مؤقت ، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 8 مارس على إثر قرار السلطات الإيطالية فرض الحجر الصحي على هاتين المدينتين بسبب فيروس كورونا.
وأفاد بيان صادر عن الشركة بأن قرار التعليق سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم ، وأن الرحلات سيتم استئنافها بداية من أبريل المقبل 2020.
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