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الخطوط المغربية تعلق رحلاتها بشكل مؤقت إلى ميلانو والبندقية بسبب كورونا

03:49 م الأحد 08 مارس 2020
الخطوط المغربية تعلق رحلاتها بشكل مؤقت إلى ميلانو والبندقية بسبب كورونا

الخطوط الملكية المغربية

الرباط - أ ش أ

أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق رحلاتها إلى مدينتي ميلانو والبندقية بشكل مؤقت ، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 8 مارس على إثر قرار السلطات الإيطالية فرض الحجر الصحي على هاتين المدينتين بسبب فيروس كورونا.

وأفاد بيان صادر عن الشركة بأن قرار التعليق سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم ، وأن الرحلات سيتم استئنافها بداية من أبريل المقبل 2020.

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الخطوط الملكية المغربية تعليق رحلات الجوية الحجر الصحي فيروس كورونا

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