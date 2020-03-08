الخطوط المغربية تعلق رحلاتها بشكل مؤقت إلى ميلانو والبندقية بسبب كورونا

الرباط - أ ش أ

أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق رحلاتها إلى مدينتي ميلانو والبندقية بشكل مؤقت ، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 8 مارس على إثر قرار السلطات الإيطالية فرض الحجر الصحي على هاتين المدينتين بسبب فيروس كورونا.

وأفاد بيان صادر عن الشركة بأن قرار التعليق سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم ، وأن الرحلات سيتم استئنافها بداية من أبريل المقبل 2020.