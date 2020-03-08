بريطانيا: هيئة الخدمات الصحية ستمنح كافة احتياجتها للتصدي لـ"كورونا"

لندن - أ ش أ

وعد وزير الخزانة البريطاني الجديد ريشي سوناك، اليوم الأحد، منح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية كافة احتياجتها للتصدي لازمة فيروس كورونا بالتزامن مع تطلعه لتحفيف القواعد المالية للسماح بمزيد من الاقتراض والإنفاق.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني أن سوناك لم يعلن عن المبلغ المخصص في الموارد الإضافية التي يقرر أن تحصل عليه الهيئة ولكن من الواضح أنه الحكومة ترغب في توقيع شيكا على بياض لمساعدة خدمة الصحة التعامل مع الوباء.

وجاءت تصريحات وزير الخزانة البريطاني بعد تحذيرات من الأطباء والمهن الطبية الاخرى من أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية يقع بالفعل تحت ضغط كبير لقدرته للتعامل مع انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19".

وتتخذ الحكومة البريطانية عدة تدابير الاستجابة للطوارئ الخاصة بها، بما في ذلك تشريع الطوارئ الذي يسمح للناس بتبديل وظائفهم والتطوع للعمل في الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا أو دور الرعاية.

وكانت السلطات الصحية البريطانية أعلنت أمس السبت، عن 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع عدد إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 206 حالات فيما خضع أكثر من 21 ألف شخص لتحاليل فيروس كورونا منذ بدء تفشي المرض في البلاد.