منظمة ألمانية تحذر من عواقب كارثة الجراد في أفريقيا

برلين - (د ب أ):

حذرت منظمة "فيلت هونجر هيلفه" الألمانية لمكافحة الجوع في العالم من عواقب وخيمة لكارثة انتشار الجراد في أفريقيا.

وقالت رئيسة المنظمة مارلين تيمه لوكالة الأنباء الألمانية: "القلق هو أن يدمر الجراد العمل التنموي الذي استغرق أعواما، في غضون عام أو عامين".

وأضافت: "نحن مضطرون للتشكك فيما إذا كانت الاستعدادات اللازمة للتغلب على أسوأ الحالات بشكل فعلي، كافية أم لا".

وقالت رئيسة المنظمة الألمانية عن السيناريو الأسوأ بالنسبة لكينيا التي تضررت بقوة جراء الكارثة: "الحالة الأسوأ ستتمثل في أن تعشش أسراب الجراد في أجزاء خصبة من كينيا وأن تمارس عملها المدمر هناك لعامين أو ثلاثة أعوام"، موضحة أنه حينئذ –بحسب تقييمها- سيتم رش كميات كافية من المبيدات.

وأوضحت تيمه: "ولكن التكاليف ستكون ضخمة. وحينئذ سيتعين تقديم مساعدات دولية إلى أجزاء كبيرة من كينيا، التي ستتأثر بشدة بسوء التغذية أو نقص التغذية وقد يصل بها الأمر حتى مجاعة".

وبحسب تصريحات رئيسة المنظمة الألمانية، لدى كينيا حتى الآن كميات كافية من مخزون الأغذية، وقالت: "نعلم جميعا أن هناك ما يكفي من الطعام لجميع الأشخاص في هذا العالم. ويسري ذلك أيضا على الاحتياطات لمثل هذه الحالات الطارئة. ولكننا نعلم أيضا أن هذه الاحتياطات تختلف من عام لآخر. ولكنها تبدو في الوقت الحالي جيدة".