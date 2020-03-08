أكثر الكلمات إنتشاراً

اليوم العالمي للمرأة فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة الطقس تعليق العمرة محمد رمضان

تركيا: إنقاذ 121 مهاجرا في بحر إيجة بعد إجبارهم على العودة

03:19 م الأحد 08 مارس 2020
تركيا: إنقاذ 121 مهاجرا في بحر إيجة بعد إجبارهم على العودة

تركيا

إسطنبول - (د ب أ):

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، أن فرق خفر السواحل التركية أنقذت 121 مهاجرا، إثر قيام خفر السواحل اليونانية بإجبارهم على العودة إلى المياه الإقليمية لتركيا.

ووفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية فإن المهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى الجزر اليونانية على متن قوارب مطاطية.

وأضافت أن "فرق خفر السواحل التركية سارعت لإنقاذهم عقب تلقيها نداء استغاثة من طالبي اللجوء العالقين في البحر قبالة سواحل منطقتي تششمة وقرة بورون بولاية إزمير غربي البلاد".

وتبين أن القوارب كانت تقل 121 مهاجرًا، بينهم 47 أفغانيا و49 سوريا.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن التأكد من صحة هذا التقرير بصورة مستقلة.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن بلاده لا طاقة لديها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

تركيا السلطات التركية خفر السواحل اليونانية خفر السواحل التركية اللاجئين

الخبر التالى:

منظمة ألمانية تحذر من عواقب كارثة الجراد في أفريقيا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:انعقاد دائم.. مدبولي يجتمع بـ3 وزراء والمخابرات لمناقشة أزمة سد النهضة