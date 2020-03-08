إسرائيل: جانتس يقبل شروط ليبرمان للانضمام لائتلاف حكومي

تل أبيب- (د ب أ):

أعلن بيني جانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي قبوله بالشروط التي وضعها أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، للانضمام لائتلاف حكومي.

وغرد جانتس على حسابه عبر تويتر: "أوافق على ذلك ... إننا بحاجة للمضي قدما"، مرفقا التغريدة بصورة لشروط كان حددها ليبرمان، والتي تضمنت شؤونا دينية واجتماعية.

وأسفرت نتائج الانتخابات التي شهدتها إسرائيل الأسبوع الماضي عن تصدر حزب "ليكود"، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، النتائج بالحصول على 36 مقعدا، مقابل 33 مقعدا لحزب "أزرق أبيض" بزعامة جانتس.

وحصل حزب ليبرمان على سبعة مقاعد.

وتعني النتائج حصول معسكر أحزاب اليمين والأحزاب الدينية، بزعامة نتنياهو، على 58 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، أي أقل بثلاثة مقاعد من العدد الذي يضمن لها الانفراد بتشكيل الحكومة.

وكان "إسرائيل بيتنا" رفض الانضمام لأي من معسكري اليمين، أو اليسار والوسط، بعد الانتخابات التي جرت في سبتمبر. وكانت مشاركته في أي منهما كفيلة لمنع إسرائيل من إجراء الانتخابات الأخيرة.