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الجزائر: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 20 حالة

02:15 م الأحد 08 مارس 2020
الجزائر: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 20 حالة

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر

الجزائر- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، الأحد، تسجيل حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 20 حالة.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي نشرته صحيفة "الخبر" الجزائرية على موقعها الإلكتروني، الأحد، أن "الحالة الجديدة التي تم تسجيلها اليوم تتعلق برعية جزائرية أقامت في إسبانيا".

ونصحت وزارة الصحة المواطنين الجزائريين المضطرين للذهاب إلى بلدان نشاط هذا الوباء أن "يؤجلوا رحلاتهم إلا للضرورة القصوى وعليهم اتخاذ كل التدابير الوقائية لتفادي العدوى".

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين للإصابة بفيروس كورونا الجديد ليصبح العدد الإجمالي 19 حالة مؤكدة.

فيروس كورونا ارتفاع الإصابات بكورونا الجزائر وزارة الصحة الجزائرية

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