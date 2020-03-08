أمام الملك سلمان.. سفيران لدى أوكرانيا والأوروجواي يؤديان القسم (صور)

وكالات:

أدّى سفيرا خادم الحرمين الشريفين المُعيّنان لدى أوكرانيا، وجمهورية الأوروجواي الشرقية القسم، الأحد، أمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ووفق "واس"، أدّى القسم سفيرا المملكة المُعينان لدى أوكرانيا محمد بن سليمان المسهر، ولدى الأوروجواي إياد بن غازي حكيم. وبعد ذلك استمع السفيران إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين.

حضر أداء القسم وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.