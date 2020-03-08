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بينهما عائدان من إيطاليا.. تسجيل أول 3 إصابات بكورونا في بنجلاديش

01:48 م الأحد 08 مارس 2020
بينهما عائدان من إيطاليا.. تسجيل أول 3 إصابات بكورونا في بنجلاديش

أرشيفية

دكا- (د ب ا):

قال مسؤول في بنجلاديش إنه تم تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا، في أول ظهور للفيروس في البلاد.

وقالت ميرجادي صابرينا فلورا، مديرة معهد علم الأوبئة والسيطرة على الأمراض والأبحاث إن اثنين من المصابين من المغتربين اللذين عادا مؤخرا من إيطاليا.

وأضافت في مؤتمر صحفي أن الشخص الثالث المصاب من أفراد أحد المصابين المغتربين.

وأوضحت أن جميع المصابين يتلقون العلاج في أحد المستشفيات.

فيروس كورونا دكا إيطاليا بنجلاديش

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