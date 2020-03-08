بعد تعليقها قبالة كاليفورنيا بسبب كورونا.."جراند برينسيس" ترسو الاثنين

واشنطن- (د ب أ):

يستعد نحو 3500 شخص من ركاب وطاقم السفينة "جراند برينسيس" على ما يبدو للرسو أخيرا، بعد أن ظلت السفينة السياحية عالقة قبالة ساحل كاليفورنيا منذ يوم الأربعاء بسبب تأكد إصابة 21 شخصا على متنها بفيروس كورونا (كوفيد-19) .

وذكرت شركة برينسيس كروزعبر تويتر في ساعة متأخرة أمس السبت أنها سوف تبدأ "إنزال الركاب الذين يحتاجون لعلاج طبي والنقل إلى المستشفى" بعد الرسو في ميناء أوكلاند شمالي كاليفورنيا.

وقالت شركة السفن السياحية، التي قالت في الأصل إن السفينة سوف ترسو يوم الأحد، في وقت لاحق إنها لن ترسو في أوكلاند حتى يوم الاثنين، مشيرة إلى "مزيد من المراجعة من قبل سلطات الولاية والسلطات الفيدرالية".

وكانت الشركة قد ذكرت في وقت سابق أن السلطات الصحية بالولاية قالت إن الركاب الآخرين سوف يبدأون النزول من على متن السفينة بعد أولئك الذين يحتاجون للعلاج، حيث من المقرر أن يتم نقل سكان كاليفورنيا ممن على متن السفينة إلى منشأة "تديرها الحكومة الفيدرالية" في الولاية الغربية "للفحوص والعزل".

وقالت الشركة في تغريدة "سوف تنقل الحكومة الفيدرالية الركاب من غير سكان كاليفورنيا إلى منشآت في ولايات أخرى. وسوف يتم عزل طاقم السفينة والتعامل معهم على متنها".