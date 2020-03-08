أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وصنداونز فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة الطقس تعليق العمرة محمد رمضان

بلغاريا تسجل أول إصابتين بفيروس "كورونا"

11:07 ص الأحد 08 مارس 2020
بلغاريا تسجل أول إصابتين بفيروس "كورونا"

مواطن يرتدي كمامة للوقاية من فيروس كورونا

صوفيا - أ ش أ

أعلنت بلغاريا، اليوم الأحد تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال مدير مركز الأمراض المعدية في بلغاريا، تودور كانتاردجييف - في مؤتمر صحفي، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إنه تم تشخيص شاب يبلغ من العمر 27 عاما وامرأة تبلغ 75 عاما، بفيروس كورونا المستجد، ولم يسافرا إلى الخارج.

وأضاف أن المصابين لا يعيشان على مقربة من بعضهما حيث يعيش الشاب في منطقة بليفين (شمالا) والمرأة في غابروفو (وسط).. مشيرا إلى أن الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمريضين يخضعون للاختبار.

من جانبه، قال البروفيسور فنتسيسلاف موتافتشييسكي، رئيس الوحدة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إن المريضين لم يكونا خارج البلاد ولم يكونا على اتصال بأشخاص سافروا الى الخارج.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا بلغاريا صوفيا

الخبر التالى:

المكتب الثقافي الكويتي: لا إصابات بكورونا لأي طالب كويتي في مصر
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:5 تعليمات عاجلة.. التعليم: إجراءات احترازية لمنع انتشار الأمراض بين الطلاب