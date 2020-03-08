نيويورك: إعلان الطوارئ وارتفاع الإصابات بكورونا إلى 89 حالة

واشنطن- (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في نيويورك إلى 89 حالة حتى أمس السبت. وأعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، حالة الطوارئ في الولاية التي تعد من أكبر الولايات الأمريكية.

وتركز تفشي المرض في مقاطعة ويستشيستر شمالي نيويورك.

وبذلك انضمت نيويورك إلى ولايات كاليفورنيا ومريلاند ويوتا وواشنطن في إعلان حالة الطوارئ، في ظل زيادة حالات الإصابة المسجلة بأنحاء الولايات المتحدة.

وارتفع عدد حالات الوفاة جراء الكورونا في أمريكا حتى أمس السبت إلى 19 حالة، بعدما سجلت واشنطن، الأكثر تضررا من الفيروس في الولايات المتحدة، حالتي وفاة جديدتين.

جاء ذلك بعد يوم واحد من تأكيد فلوريدا حدوث حالتي وفاة جديدتين كانتا أولى الحالات في منطقة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وفي ولاية واشنطن، حيث تم تسجيل 16 من حالات الوفاة الـ19، تم تسجيل 102 حالة إصابة بفيروس كورونا ، وفقا لما أكدته وزارة الصحة بالولاية أمس السبت.

وكان "المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها" ، والذي لم يجر تحديثا لبياناته وفقا لبيانات المناطق الأمريكية، أعلن في آخر بيانات أن هناك 164 حالة إصابة بشكل إجمالي في عموم البلاد، بينما أفادت قاعدة بيانات أعلنتها جامعة جونز هوبكينز بأن العدد وصل إلى 401 حالة.