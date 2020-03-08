كوالالمبور - (أ ش أ):

أعلنت وسائل إعلام رسمية في ماليزيا ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 93 حالة، وذلك عقب تسجيل 10 حالات جديدة.

ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية عن المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام بن عبد الله قوله - في بيان اليوم - إن 75 من أصل 93 شخصا مواطنين ماليزيين، و15 شخصا من الصين، وثلاثة أشخاص من الولايات المتحدة واليابان وإيطاليا.

وأضاف أن 23 شخصا أصيبوا بالفيروس تعافوا تماما وسمح لهم بالخروج من المستشفى، في حين أن 70 شخصا ما زالوا خاضعين للعلاج في عدة مستشفيات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.