اليونان تسجل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
أثينا - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة اليونانية اليوم الأحد تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليصل إجمالي المصابين إلى 66 حالة.
وقالت وزارة الصحة اليونانية - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - "إن معظم الحالات لأشخاص زاروا إسرائيل، وعادوا إلى اليونان في الـ 27 من الشهر الماضي".
وأضاف البيان: "معظم الحالات معزولة في منازلها وإن 21 حالة في المستشفى وحالتهم مستقرة".
وأعلنت اليونان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 26 فبراير الماضي.
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