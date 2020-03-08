اليونان تسجل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أثينا - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة اليونانية اليوم الأحد تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليصل إجمالي المصابين إلى 66 حالة.

وقالت وزارة الصحة اليونانية - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - "إن معظم الحالات لأشخاص زاروا إسرائيل، وعادوا إلى اليونان في الـ 27 من الشهر الماضي".

وأضاف البيان: "معظم الحالات معزولة في منازلها وإن 21 حالة في المستشفى وحالتهم مستقرة".

وأعلنت اليونان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 26 فبراير الماضي.