ترامب: تجمعات الحملة الانتخابية ستستمر رغم فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم الاستمرار في تنظيم التجمعات الانتخابية الكبيرة بغض النظر عن التهديد المتنامي الذي يمثله تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب قبل العشاء يوم السبت مع الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو في منتجع مار لاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا:"سنعقد تجمعات كبيرة ونبلي بلاءً حسناً وقد قمنا بعمل رائع فيما يتعلق بموضوع الفيروس".

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمركية أن تجمعات ترامب، التي اجتذبت الآلاف من المؤيدين، كانت علامة فارقة في حملته الانتخابية لعام 2016 وما زالت القلب النابض لمحاولة إعادة انتخابه. وكان أحدث تجمع له في تشارلوت بولاية نورث كارولينا في الثاني من مارس الجاري قد جذب الآلاف من المؤيدين.

يشار إلى ان الولايات المتحدة بها أكثر من 400 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى يوم السبت، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز بينما توفي جراء الفيروس 19 أمريكيًا حتى الآن، من بينهم اثنان في فلوريدا.