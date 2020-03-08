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رئيس الوزراء الإيطالي يؤكد إغلاق لومبارديا والأقاليم الشمالية للبلاد

06:18 ص الأحد 08 مارس 2020
رئيس الوزراء الإيطالي يؤكد إغلاق لومبارديا والأقاليم الشمالية للبلاد

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

روما - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الأحد إغلاق إقليم لومبارديا وأكثر من عشرة أقاليم أخرى شمالي إيطاليا وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، قائلا ان الاجراءات الجديدة سيتم تنفيذها قريبا .

وأكد كونتي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد التقارير بشأن قرار جديد يقيد السفر من وإلى إقليم لومبارديا شمالي البلاد، والذي يحتوي على مدينة ميلانو التي تمثل مركزا ماليا، بالإضافة إلى 14 إقليما آخر في الوقت الذي تكافح فيه إيطاليا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء إن القرار الجديد سيكون ساريا " خلال الساعات القادمة" وسيكون نافذا على الفور.

وأوضح كونتي أنه " لن يكون هناك حظر مطلق على الانتقال في المناطق المعنية، ولكن الاشخاص الذين سينتقلون سيجري مطالبتهم بتبرير انتقالهم بناء على مؤشرات محددة. وستكون الحركة محدودة".

إيطاليا لومبارديا جوزيبي كونتي فيروس كورونا

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