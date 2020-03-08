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ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في كوريا الجنوبية إلى 7134 حالة

06:16 ص الأحد 08 مارس 2020
ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في كوريا الجنوبية إلى 7134 حالة

أرشيفية

سول - (د ب أ):

اعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 367 اصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بحلول اليوم الأحد، ما يرفع إجمالي عدد الاصابات بالفيروس إلى 7آلاف و 134 شخصا.

وذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أن معظم الإصابات تركزت مجددا في مدينة دايجو جنوب شرقي البلاد، وهي مركز تفشي الفيروس في كوريا وإقليم جيونج سانج الشمالي المجاور، حيث سجلت المنطقتان أكثر من 90 بالمئة من حالات الاصابة في البلاد ، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضاف المركز أن من بين 367 حالة ، التي تم رصدها ، هناك 294 حالة تعود إلى منطقة دايجو، التي تعتبر رابع أكبر مدينة من حيث تعداد السكان في البلاد والذي يقدر 2.5 مليون نسمة، حيث يشتبه في أن الكنيسة التابعة لطائفة شينتشونجي بها كانت بؤرة تفشي الفيروس.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في دايجو 5 آلاف و 378 شخصا.

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