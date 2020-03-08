أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وصنداونز فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة الطقس تعليق العمرة محمد رمضان

تقرير: الأرجنتين تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

02:21 ص الأحد 08 مارس 2020
تقرير: الأرجنتين تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الأرجنتين تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

بوينس أيرس - (دب أ):

ذكر تقرير إخباري أن رجلا أرجنتينيا في الستينيات من عمره توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا مسجلا بذلك أول حالة وفاة بالمرض في البلاد وأمريكا اللاتينية.

وقالت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية إن الرجل سافر إلى فرنسا قبل أن يعود إلى الأرجنتين، مضيفة أنه توفي صباح يوم السبت في مستشفى كوزمي آرجريش.

وكانت السلطات الصحية الأرجنينية قد أكدت تشخيص اصابته بفيروس كورونا، وفقا لوكالة انباء بلومبرج.

الأرجنتين فيروس كورونا حالة وفاة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مائل للحرارة والعظمى في القاهرة 27.. تفاصيل طقس الأحد