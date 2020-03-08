تقرير: الأرجنتين تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

بوينس أيرس - (دب أ):

ذكر تقرير إخباري أن رجلا أرجنتينيا في الستينيات من عمره توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا مسجلا بذلك أول حالة وفاة بالمرض في البلاد وأمريكا اللاتينية.

وقالت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية إن الرجل سافر إلى فرنسا قبل أن يعود إلى الأرجنتين، مضيفة أنه توفي صباح يوم السبت في مستشفى كوزمي آرجريش.

وكانت السلطات الصحية الأرجنينية قد أكدت تشخيص اصابته بفيروس كورونا، وفقا لوكالة انباء بلومبرج.