البرازيل تسجل 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

ريو دي جانيرو - (د ب أ):

أكدت وزارة الصحة البرازيلية عبر صفحتها على موقع تويتر السبت اصابة 17 شخصا بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هناك 674 شخصًا آخرين يشتبه في إصابتهم ويخضعون للمراقبة.

وأضافت الوزارة أنه تم تأكيد ثلاث حالات جديدة في ساو باولو وواحدة في ريو دي جانيرو منذ يوم الجمعة.

وذكرت وكالة انباء بلومبرج أنه منذ اندلاع المرض، تم استبعاد 601 حالة محتملة، فيما لم يتوف أحد في البرازيل بسبب الفيروس.