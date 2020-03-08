مجلس النواب الليبي: سنحضر جنيف بشروط

القاهرة - (د ب أ)

قال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، إن المجلس موافق على حضور أي مسار من مسارات جنيف في حالة دعوة مجلس النواب لذلك، مضيفًا أن ذلك سيتم وفقًا للجنة الحوار التي تم تكليفها من قبل مجلس النواب والتي يبلغ عددها 13عضوًا.

وأضاف المريمي في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم": "سنحضر، لكن شريطة رد البعثة الأممية على استفسارات وأسئلة مجلس النواب الليبي التي أرسلها إلى مبعوثية الأمم المتحدة، ونطالب الأمم المتحدة بالسماح للـ 13 عضوا الذين اختارهم مجلس النواب في مدينة طبرق لتمثيله في الحوار السياسي بجنيف".

واختتم حديثه قائلاً: "الأمم المتحدة لم تفصل حتى الآن في استقالة غسان سلامة ولم تعلن قبول استقالته، لكننا متواصلون مع مبعوثية الأمم المتحدة لدى ليبيا، لن ننسحب من جنيف رغم الخروقات التي تقترفها الميليشيات الإرهابية في طرابلس ورغم قرار وقف إطلاق النار الذي يلتزم به الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بعكس الميليشيات، ونتيجة لعدم التزام الميليشيات بقرار وقف إطلاق النار بات الجيش على أعتاب وسط طرابلس والتي يبعد عنها بمسافة كيلومترات قليلة، وسنفاجأ خلال الأيام المقبلة أن الجيش حرر وسط العاصمة طرابلس من الإرهاب".